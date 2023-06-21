Пентагон: Україна матиме власний шлях вступу до НАТО

У Пентагоні, коментуючи потенційний вступ України до НАТО, заявили, що Україна матиме власний шлях до приєднання до Альянсу. Про це сказала на брифінгу заступник речника Пентагону Сабріна Сінгх, повідомляє Європейська правда.

Сінгх зазначила, що США "надихає те", як до Альянсу рухається Швеція.

"Що стосується України, то вона матиме свій власний шлях до вступу до НАТО" , – додала вона.

Представниця Пентагону наголосила, що зараз США зосереджені на тому, щоби переконатися, що Україна має все необхідне на полі бою.

"Зараз наші зусилля зосереджені на пакетах безпеки, які ми надаємо щотижня або близько того, і на тому, що ми можемо надати їм на полі бою, а також чого вони потребують негайно" , - зазначила вона.

Нагадаємо, посол України при Північноатлантичному Альянсі Наталія Галібаренко вважає, що Вільнюський саміт НАТО має запропонувати певне зобов'язання чи гарантію майбутнього членства для Києва.