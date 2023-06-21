Нацбанк продовжив пом'якшення валютних обмежень

Нацбанк оголосив про подальше пом'якшення валютних обмежень: з 21 червня надана можливість розраховуватися за новими кредитами від нерезидентів.﻿ Про це повідомляє пресслужба НБУ.

"Так, з 21 червня 2023 року НБУ дасть можливість резидентам здійснювати перекази за кордон для обслуговування й повернення нових зовнішніх кредитів, кошти за якими надходитимуть з-за кордону після 20 червня 2023 року на рахунки позичальників в українських банках" , - пояснили в регуляторі.

При цьому резиденти матимуть змогу здійснювати відповідні операції за одночасного дотримання низки умов:

переказ коштів за кордон з метою виплати процентів (з урахуванням комісій, зборів та інших платежів з обслуговування зовнішніх кредитів чи позик) здійснюється з дотриманням максимальної процентної ставки у розмірі 12% річних;

переказ коштів на виконання зобов'язань за кредитом чи позикою, які отримуються на строк не більше трьох років, здійснюється позичальником лише за рахунок власних коштів в іноземній валюті (у тому числі тих, що залучені від нерезидентів у формі кредитів чи позик);

якщо строки отримання кредиту чи позики є довшими за три роки, то переказ коштів для повернення такого кредиту чи позики упродовж перших трьох років також здійснюється позичальником лише за рахунок власних коштів в іноземній валюті (у тому числі тих, що залучені від нерезидентів у формі кредитів чи позик). Водночас позичальник може купувати іноземну валюту для виплати процентів, комісій, зборів та штрафів, а починаючи з четвертого року – і для повернення кредиту чи позики;

переказ коштів для дострокового повернення коштів за кредитами та позиками не дозволяється.

"Визначені Нацбанком умови дадуть змогу нівелювати ризики непродуктивного відпливу капіталу. У результаті вплив від такого пом'якшення на міжнародні резерви та на валютний ринок буде обмеженим, натомість бізнес матиме змогу здійснювати нові залучення коштів із зовнішніх джерел.

Крім того, це сприятиме розширенню можливостей міжнародних партнерів спрямовувати фінансування на відновлення української економіки", - пояснили в НБУ.

Наведені зміни внесені постановою Правління НБУ від 20 червня 2023 року, яка набирає чинності з 21 червня.