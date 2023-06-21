Британська розвідка показала оборонні укріплення РФ на півночі Криму
РФ почала створювати оборонні рубежі біля Перекопа, очевидно, готуючись до сценарію, що українські військові спробують зайти до Криму, повідомляє британська розвідка. Про це йдеться у розвідувальному огляді Міністерства оборони Великобританії про російсько-українську війну за 21 червня, повідомляє Українська правда.
У ньому зазначають, що останніми тижнями російські сили продовжили зміцнювати оборонні рубежі в тилу, особливо на підступах до окупованого ними Криму.
"Це включає протяжну зону оборонних споруд завдовжки 9 км за 3,5 км на північ від міста Армянськ, на вузькому перешийку, що з'єднує Крим із Херсонською областю. Ці ретельно продумані загородження свідчать, що в командуванні РФ вважають українські сили здатними до прямого наступу на Крим. Росія продовжує вважати утримання контролю над півостровом своїм найвищим політичним пріоритетом" , – розповідає розвідка.
Наводяться і знімки укріплених районів: