Український бізнес може отримати гранти від USAID
USAID Конкурентоспроможна економіка України пропонує українським підприємцям гранти від 600 000 грн до 1,2 млн грн на підтримку безперервності та відновлення бізнесу. Про це, з посиланням на пресслужбу Міністерства економіки, повідомляє Новое время.
Кошти можна витрачати на переміщення або відновлення бізнесу в умовах війни, розширення на зовнішні ринки, а також підтримку рівня наявних бізнес-можливостей та/або їхнім покращенням.
Які сектори можуть отримати грант:
- інформаційні технології та інжиніринг;
- виробництво (електронне обладнання та прилади, меблі, одяг та взуття, продукти харчування тощо);
- послуги (автоматизація, консалтинг, освіта, комунікації тощо);
- креативні індустрії (фільми, аудіовізуальні матеріали, мода та виробництво крафтової продукції).
Гранти можуть отримати:
ФОП, приватні підприємства, ТОВ, АТ, що мають штат до 250 працівників та річний оборот до 50 млн євро.