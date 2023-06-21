Український бізнес може отримати гранти від USAID

USAID Конкурентоспроможна економіка України пропонує українським підприємцям гранти від 600 000 грн до 1,2 млн грн на підтримку безперервності та відновлення бізнесу.﻿ Про це, з посиланням на пресслужбу Міністерства економіки, повідомляє Новое время.

Кошти можна витрачати на переміщення або відновлення бізнесу в умовах війни, розширення на зовнішні ринки, а також підтримку рівня наявних бізнес-можливостей та/або їхнім покращенням.

Які сектори можуть отримати грант:

інформаційні технології та інжиніринг;

виробництво (електронне обладнання та прилади, меблі, одяг та взуття, продукти харчування тощо);

послуги (автоматизація, консалтинг, освіта, комунікації тощо);

креативні індустрії (фільми, аудіовізуальні матеріали, мода та виробництво крафтової продукції).

Гранти можуть отримати:

ФОП, приватні підприємства, ТОВ, АТ, що мають штат до 250 працівників та річний оборот до 50 млн євро.