У Криму призупинили рух поїздів через підрив полотна

Окупаційна адміністрація у Феодосії призупинила рух поїздів через пошкоджене залізничне полотно﻿. Про це повідомив так званий "голова Криму" Сергій Аксьонов, повідомляє Ділова столиця.

"Протягом двох годин рух поїздів буде відновлено. Постраждалих немає" , — написав він.

За словами так званого радника голови окупованого півострова Олега Крючкова, через пошкодження полотна скасовані дві ранкові електрички.

"Пасажири зі станцій Феодосія та Владиславівка будуть відправлені автобусами" , — зазначив Крючков.

У місцевих Telegram-каналах поширений відеозапис, на якому, як стверджується, зафіксований підрив залізничного полотна у ніч на 21 червня.