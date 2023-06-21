У Криму призупинили рух поїздів через підрив полотна
Окупаційна адміністрація у Феодосії призупинила рух поїздів через пошкоджене залізничне полотно. Про це повідомив так званий "голова Криму" Сергій Аксьонов, повідомляє Ділова столиця.
"Протягом двох годин рух поїздів буде відновлено. Постраждалих немає", — написав він.
За словами так званого радника голови окупованого півострова Олега Крючкова, через пошкодження полотна скасовані дві ранкові електрички.
"Пасажири зі станцій Феодосія та Владиславівка будуть відправлені автобусами", — зазначив Крючков.
У місцевих Telegram-каналах поширений відеозапис, на якому, як стверджується, зафіксований підрив залізничного полотна у ніч на 21 червня.