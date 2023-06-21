Байден назвав Сі Цзіньпіна диктатором

Президент США Джо Байден назвав лідера КНР Сі Цзіньпіна "диктатором", коли розповідав про його реакцію на збитий китайський розвідувальний аеростат. Про це Байден сказав у Каліфорнії під час виступу на заході щодо збору коштів на свою передвиборчу кампанію, повідомляє Європейська правда.

За словами американського президента, Сі Цзіньпін сильно обурився, коли США вирішили збити аеростат.

"Причина, чому Сі Цзіньпін дуже обурився, коли я збив ту повітряну кулю зі шпигунським обладнанням, полягає в тому, що він не знав, що він там був. Ні, я серйозно. Це те, що дуже засмучує диктаторів, коли вони не знають , що сталося" , – зазначив Байден.

Він додав, що аеростат збився з курсу і не мав пролітати там, де його збили, а Сі Цзіньпін про це не знав.