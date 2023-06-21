Британія оголосила про допомогу Україні у розмірі 3 млрд доларів

Британія оголосила про надання Україні фінансової допомоги у розмірі 3 млрд доларів впродовж наступних трьох років. ﻿Про це заявив прем'єр-міністр Британії Ріші Сунак під час Конференції з питань відновлення України, пише Сергій Пишкін, РБК-Україна.

"Уряд Британії хоче підтримати Україну в подальші роки. Впродовж наступних трьох років ми надамо довгострокові гарантії на 3 млрд доларів. Ми хочемо підсилити інвестиції разом з екологічними ініціативами" , - заявив Сунак.

Конференція у Лондоні з питань відновлення України

Конференція, присвячена відновленню України, наразі проходить в Лондоні. Участь у ній беруть понад тисяча представників з 61 країни, включаючи високопосадовців, представників неурядових організацій та сотні бізнес-лідерів і підприємців.

Серед виступаючих на конференції присутні президент Єврокомісії, Урсула фон дер Ляєн, держсекретар США, Ентоні Блінкен, президент України, Володимир Зеленський, голова уряду України, Шмигаль, а також прем'єр-міністр Великої Британії, Ріші Сунак.

Під час конференції сторони обговорять реформи, що необхідні для післявоєнного відновлення України, стимулювання торгівлі та інвестицій, відновлення людського капіталу. Також увагу приділять енергетичному відновленню нашої країни та розмінуванню.