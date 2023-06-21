США виділяють $1,3 млрд фінансової допомоги Україні

США виділять Україні $1,3 мільярда доларів фінансової допомоги, яка буде спрямована на енергетичні та інфраструктурні потреби. Про це під час виступу на міжнародній конференції з відновлення України у Лондоні сказав держсекретар США Ентоні Блінкен, повідомляє Європейська правда.

"Поки що Росія продовжує руйнувати, ми тут, щоб допомогти Україні відбудувати життя, відбудувати країну, відбудувати її майбутнє" , - заявив Блінкен.

За його словами, США інвестують 520 мільйонів доларів, щоб допомогти Україні модернізувати її енергосистему.

21 червня у Лондоні стартувала міжнародна конференція з відновлення України (Ukraine Recovery Conference).