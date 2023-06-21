У військах назвали причини посилення штурмів росіян на Сході

Російські загарбники посилили штурми на лиманському та куп'янському напрямах, щоб відтягнути сили захисників від дороги постачання та вийти на адмінкордон Луганщини. Про це, з посиланням на співрозмовників у НГУ, повідомляє Українська правда.

Зокрема, за даними джерел в одному з підрозділів НГУ, вдень 20 червня росіяни посилено штурмували українські позиції на Лиманському напрямі. Особливо в районі Діброви (12 км на схід від деоккупованого Ямполя) та Серебрянського лісництва.

"Від незначної частини позицій одному з новосформованих та не надто підготовлених підрозділів ЗСУ довелося відступити" , - стверджують джерела.

При цьому російські загарбники тиснуть по всій лінії від Куп'янська до Лиману останні кілька тижнів.

Деякі військові припускають, що таким чином окупанти хочуть відтягнути на цю ділянку фронту українські підрозділи, які наступають флангами на Бахмутському напрямку.

Втім, джерела видання стверджують, що мотивація дещо інша.

Так, росіяни наступають на Куп'янськ, щоб відсунути лінію фронту від дороги, яка йде через окуповані Троїцьке та Сватове та служить для них основною дорогою постачання.

А на Лиман та навколишні населені пункти – щоб відвоювати села Луганщини (Макіївка, Невське тощо) та знову вийти на адмінкордони Луганської області.