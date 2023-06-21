Зеленський: Наступ йде нелегко, бо 200 тисяч кв. км заміновано

Президент Володимир Зеленський пояснив, що однією із причин уповільнення контрнаступу збройних сил є замінована російськими окупантами значна територія. Про це, з посиланням на інтерв'ю Зеленського ВВС, повідомляє Українська правда.

"Дехто вважає, що це голлівудський фільм, і очікують на результати вже зараз. Це не так" , - заявив президент.

За його словами, наступ дається нелегко, оскільки 200 тисяч квадратних кілометрів української території заміновані російськими військами.

"Що б не хотіли деякі, включаючи спроби тиску на нас, з усією повагою, ми просуватимемося на полі бою так, як вважаємо за потрібне" , - підкреслив президент.

Перед цим секретар РНБО Олексій Данилов заявляв, що одним із головних пріоритетів Сил оборони України наразі є насамперед "артилерійське знекровлення" російських окупаційних військ на передовій.