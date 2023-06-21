Більше 80% українців вважають себе вільними людьми – опитування

Частка українців, хто вважає себе вільною людиною, порівняно з 2021 роком, зросла з 62% до 84%.﻿﻿ Про це свідчать результати соцопитування Центру Разумкова, повідомляє Українська правда.

За необхідності вибирати, що є важливішим — свобода чи рівність, 75% опитаних вибирають свободу (у 2022 р. таких було 71%, у 2020 р. — 64%).

Але якщо вибирати між свободою і безпекою , то українці частіше вибирають безпеку (54,5%, а 44% вибирають свободу). Однак, вибір на користь безпеки зараз істотно менший, ніж у 2020 р., коли перевагу безпеці надавали 66% українців (і це в ситуації, коли в Україні йде широкомасштабна війна і актуальність питання безпеки надзвичайно зросла).

При необхідності вибирати між свободою і достатком вибір свободи українцями постійно зростає. Якщо у 2010 р. частки тих, хто надавали перевагу свободі, і тих, хто надавав перевагу достатку, були приблизно рівними (відповідно 32% і 30%), то у травні 2023 р. частка перших зросла до 51%, а частка других зменшилася до 23%.

Опитування проводилось з 23 по 31 травня 2023 року Центром Разумкова в рамках проекту програми MATRA, що фінансується посольством Нідерландів в Україні.

Всього було опитано 2020 респондентів віком від 18 років. Теоретична похибка вибірки не перевищує 2,3%. Разом з тим, додаткові систематичні відхилення вибірки можуть бути зумовлені наслідками російської агресії, зокрема, вимушеною евакуацією мільйонів громадян.