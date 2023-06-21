Чим загрожує підрив Росією "Кримського титану": відповідь Гуменюк

Україна спостерігає за активністю ворога на території підприємства "Кримський титан". Фіксується частковий виїзд цивільних через побоювання катастрофи. ﻿Про це заявила керівниця об’єднаного пресцентру оперативного командування "Південь" Наталія Гуменюк, пише Сергій Пишкін, РБК-Україна.

За словами Гуменюк, Україна спостерігає евакуацію цивільних, які ймовірно були навчені досвідом, зокрема 2018 року, під час хімічних викидів з підприємства.

"Так, ситуація нами відстежується щодо завезення туди вибухівки, щодо активності сил окупаційних військ навколо, і цілком імовірно, це буде ще одна ланка в ланцюзі техногенних шантажів, які ворог використовує" , - розповіла Гуменюк зауваживши, що найбільше ураженими від вибуху будуть саме підрозділи країни-окупантки.

За словами керівниці об’єднаного пресцентру оперативного командування "Південь", на відмінну від підриву Каховської ГЕС, терористичний акт на кримському підприємстві торкнеться й інших країн.

"Тому що, за оцінками фахівців, зона ураження може дістатися й інших країн, зокрема Туреччини, Румунії, Молдови, і це має непокоїти керівництво і цих країн, і посилити міжнародний тиск" , - пояснила Гуменюк.

"Кримський титан"

Підприємство "Кримський титан" розташоване біля міста Армянськ на Перекопському перешийку, що з'єднує Крим з материковою частиною України. До російської окупації, цей завод був найбільшим виробником діоксиду титану у Східній Європі.

У серпні 2018 року на заводі "Кримський титан" сталася аварія та викид небезпечних речовин. Наслідком цього росіяни припинили роботу підприємства, але пізніше, у жовтні, вона була відновлена. Жителі Криму та півдня України повідомляли про нові викиди, але окупанти ігнорували заклики зупинити роботу заводу.

На початку червня кримські партизани повідомили, що російські силовики почали мінувати завод "Кримський титан". Загарбники можуть готувати провокацію на заводі, щоб потім звинуватити Україну. Вибух може призвести до викиду тисяч тонн отруйних речовин в атмосферу і спричинити екологічну катастрофу.