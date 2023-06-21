Посли Євросоюзу погодили 11-й пакет санкцій проти РФ

Посли Євросоюзу погодили 11-й пакет санкцій проти РФ
Фото: Рixabay

Посли Європейського союзу сьогодні, 21 червня, погодили 11-й пакет санкцій проти Росії, пише Дмитрий Браславский, РБК-Україна.

Про це заявили у Шведському головуванні в Раді ЄС.

"Сьогодні посли ЄС погодили 11-й пакет санкцій проти Росії", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що пакет включає заходи, спрямовані на протидію обходу санкцій і окремим лістингам.

Президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн привітала політичну угоду щодо 11-го пакету санкцій проти РФ.

"Це завдасть ще одного удару по військовій машині Путіна посиленням експортних обмежень, націлених на організації, що підтримують Кремль", - йдеться у заяві.

Вона додала, що інструмент ЄС проти обходу не дасть змоги Росії отримати підсанкційні товари.

Від початку вторгнення РФ в Україну Європейський союз запровадив уже 10 пакетів обмежень. Під санкції потрапили російські чиновники, олігархи, юридичні особи та компанії, які допомагають Кремлю вести загарбницьку війну проти України.

Новини

Популярні теми форуму

analytics