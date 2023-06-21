Посли Євросоюзу погодили 11-й пакет санкцій проти РФ

Посли Європейського союзу сьогодні, 21 червня, погодили 11-й пакет санкцій проти Росії, пише Дмитрий Браславский, РБК-Україна.

Про це заявили у Шведському головуванні в Раді ЄС.

"Сьогодні посли ЄС погодили 11-й пакет санкцій проти Росії" , - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що пакет включає заходи, спрямовані на протидію обходу санкцій і окремим лістингам.

Президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн привітала політичну угоду щодо 11-го пакету санкцій проти РФ.

"Це завдасть ще одного удару по військовій машині Путіна посиленням експортних обмежень, націлених на організації, що підтримують Кремль" , - йдеться у заяві.

Вона додала, що інструмент ЄС проти обходу не дасть змоги Росії отримати підсанкційні товари.

Від початку вторгнення РФ в Україну Європейський союз запровадив уже 10 пакетів обмежень. Під санкції потрапили російські чиновники, олігархи, юридичні особи та компанії, які допомагають Кремлю вести загарбницьку війну проти України.