ЄС заборонить транспортування нафти частиною нафтопроводу "Дружба"

Посли Європейського союзу у середу, 21 червня, погодили 11-й пакет санкцій проти Росії. Він включатиме в себе заборону на транспортування нафти, пише Наталія Кава, РБК-Україна.

Про це йдеться в повідомленні Шведського головування в Раді ЄС.

Відомо що 11-пакет антиросійських санкцій ЄС включатиме в себе також заборону на перетин кордону російськими автопричепами.

Окрім цього буде заборонено транспортування нафти південною гілкою нафтопроводу "Дружба". Варто зауважити, що наразі це єдина гілка нафтопроводу, якою російська нафта йде в Європу.

Від самого початку вторгнення РФ в Україну Європейський союз запровадив уже 10 пакетів обмежень. Під санкції потрапили російські чиновники, олігархи, юридичні особи та компанії, які допомагають Кремлю вести загарбницьку війну проти України.