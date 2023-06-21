Посли ЄС підтримали збільшення фонду миру на €3,5 мільярда

Комітет постійних представників урядів держав-членів Євросоюзу (Coreper II) збільшив на 3,5 млрд євро Європейський фонд миру (EPF), що фінансує зброю для України, повідомляє Укрінформ.

Про це йдеться в повідомленні Шведського головування у Раді ЄС.

"Сьогодні посли ЄС схвалили додаткові €3,5 мільярда (у цінах 2018 року) до Європейського фонду миру" , - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що це рішення підтверджує зобов’язання ЄС підтримувати своїх партнерів у сфері безпеки та оборони.

У березні 2021 року Рада ЄС ухвалила новий фінансовий інструмент - Європейський фонд миру ємністю 5 мільярдів євро, який у період 2021-2027 років використовуватиметься для фінансування заходів у межах Спільної політики ЄС у сфері закордонних справ і безпеки (CFSP).