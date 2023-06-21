Британія готова підтримати спрощене членство України в НАТО

Міністр закордонних справ Великої Британії Джеймс Клеверлі заявив, що Лондон буде "дуже прихильним", якщо Україна зможе пройти через спрощений процес вступу до НАТО, повідомляє Європейська правда.

Про це він заявив на Конференції з питань відновлення України у Лондоні.

Клеверлі припустив, що Британія підтримає пропозицію про те, що Україні не потрібно буде проходити етап Плану дій щодо членства (ПДЧ) для вступу до військового альянсу.

Процес ПДЧ передбачає, що країни-кандидати отримують оцінки і поради в міру того, як вони здійснюють кроки, спрямовані на досягнення критеріїв НАТО в оборонній та інших сферах.

Якщо Україна фактично пропустить цей етап, це поставить її в одну категорію з новим членом НАТО Фінляндією. На противагу цьому, Північна Македонія 20 років виконувала ПДЧ до свого вступу в 2020 році.

"Ми бачили, як Україна розвивається, і розвивається неймовірно швидко. Єнс Столтенберг на неформальному саміті міністрів закордонних справ НАТО сказав, що насправді багато вимог Плану дій щодо членства в Альянсі вже виконуються" , – сказав Клеверлі.

"Реформа їхніх збройних сил відбувається під час участі в конфлікті. Я думаю, що позиція Великої Британії була б дуже, дуже прихильною, якби ми відійшли від ПДЧ, визнавши, що цього не вимагалося від Швеції та Фінляндії, а українці своїми діями на полі бою продемонстрували відданість реформуванню збройних сил відповідно до вимог членства в НАТО" , – заявив міністр.

На його думку, всі союзники по НАТО це визнають.