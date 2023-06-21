В "Енергоатомі" розповіли, коли на ЗАЕС може закінчитися вода

Підрив росіянами Каховської ГЕС показує, що окупанти також можуть влаштувати теракт на Запорізькій АЕС, пише Наталія Кава, РБК-Україна.

Про це заявив президент НАЕК "Енергоатом" Петро Котін.

Одним із варіантів теракту може бути підрив басейну-охолоджувача ЗАЕС, що може призвести до значних проблем у роботі станції.

Однак за словами Котіна, підрив Каховської ГЕС вже вплинув на рівень води у басейні АЕС.

"Поки що можу сказати, що рівень води в ставку знижується приблизно на 1 см за 10 днів. Він був 16,67 м-коду, а зараз 16,64 м. Тобто з моменту підриву Каховської ГЕС пішло 3 см. Теоретично, щоб пішла вся вода з басейну, за нашим аналізом, потрібно 12 років" , - розповів він.

Котін також зауважив, що росіянам буде не просто підірвати греблю басейну. Там велика кількість землі, і це убезпечує басейн. Однак якщо це все ж вдасться, то на нижньому рівні басейну залишиться 12,8 метра води.