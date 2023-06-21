Резніков вперше поговорив з міністром оборони Ізраїлю

Міністр оборони України Олексій Резніков вперше провів телефонну розмову зі своїм ізраїльським колегою Йоавом Галантом, пише Єлизавета Драбкіна, РБК-Україна.

Резніков заявив, що міністри провели дуже продуктивну розмову.

"Ми обговорили поточну ситуацію на місці та перспективи проєкту із захисту українців від загроз з повітря. Іранські безпілотники становлять загрозу безпеці для обох наших країн. Ми розраховуємо на допомогу Ізраїлю у протидії цьому" , - написав міністр оборони.

Зазначимо, що розмова між міністрами оборони країн відбулася вперше. При чому Галант очолив оборонне відомство Ізраїлю 5 місяців тому.

Ізраїль продовжує підтримувати добрі стосунки як з Україною, так і з Росією. Від початку повномасштабної війни Єрусалим відмовляється надавати Україні військову допомогу. Країна передає лише гуманітарну допомогу.