Під Нікополем відновили залізничну колію, яка просіла після підриву ГЕС
Залізничники відновили рух поїздів на перегоні поблизу Нікополя, де просів насип під залізничними коліями після підриву роіянами Каховської ГЕС, пише Наталія Кава, РБК-Україна.
Про це йдеться в повідомленні "Укрзалізниці".
Як зауважили у відомстві, роботи були виконані в найкоротші терміни. Завдяки цьому приміські поїзди у регіоні повертаються до свого стандартного графіку руху.
Для усунення пошкодження:
- використали майже 6,6 тис. кубометрів бутового каменю та понад 3,5 тис. кубометрів щебеню;
- змонтували 150 м нової рейкошпальної решітки;
- замінили опору контактної мережі.
Нагадаємо, поблизу Нікополя просіла ділянка із залізничним полотном. Приміські поїзди будуть скасовані на декілька днів.