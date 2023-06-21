У Москві знайшли мертвим одного творців термоядерної бомби РДС-37

Одного із творців першої радянської двоступеневої термоядерної бомби РДС-37 Григорія Клінішова знайшли мертвим у Москві, повідомляє Українська правда.

Про це пишуть російські медіа з посиланням на екстрені служби

"У квартирі на Космодаміанській набережній знайдений мертвим Григорій Клінішов. Смерть фізика-ядерника настала внаслідок самогубства. Він залишив передсмертну записку, яка була поруч із тілом. У ній чоловік попрощався з рідними" , — йдеться в повідомленні.

Клінішов народився у 1930 р. Він також розробив кілька типів термоядерних зарядів бомб наступних поколінь.

РДС-37 − перша радянська двоступенева термоядерна бомба. Її випробували 22 листопада 1955 року на Семипалатинському полігоні за допомогою скидання із бомбардувальника Ту-16. Номінальна потужність бомби була приблизно 3 Мт, але під час випробування була знижена приблизно вдвічі, до 1,6 Мт. Приблизно через 5-7 хвилин після вибуху висота радіоактивної хмари досягла 13-14 кілометрів. Діаметр "гриба" хмари до цього моменту становив 25-30 кілометрів.