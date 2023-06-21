Данілов допустив кадрові рішення на засіданні РНБО щодо укриттів

Чергове засідання Ради нацбезпеки та оборони пройде вже цієї п'ятниці, 23 червня. Ключовою темою стануть укриття в Україні, можуть бути ухвалені кадрові рішення, пише Іван Носальський, РБК-Україна.

Про це заявив секретар РНБО Олексій Данілов в ефірі телемарафону.

За його словами, після трагічної загибелі трьох людей в Києві, які не змогли потрапити в укриття, було дано завдання перевірити всі укриття на території нашої країни.

Данілов уточнив, що перевірка вже відбулася. Результати розглянуть на засіданні РНБО - доповідатимуть міністр внутрішніх справ Ігор Клименко та ще один неназваний міністр, який відповідав за перевірки (ймовірно, йдеться про міністра з питань стратегічної промисловості Олександра Камишіна, який курує перевірки укриттів).

"За результатами доповідей будуть ухвалені відповідні рішення. Я не виключаю, що можуть бути ухвалені і кадрові рішення з урахуванням чутливості питань, які розглядаються станом на сьогодні" , - додав секретар РНБО.

Нагадаємо, в ніч проти 1 червня російські окупанти вночі намагалися бити по Києву за допомогою балістичних ракет. Українським захисникам вдалося збити усі повітряні цілі.

Уламки ворожих ракет впали біля поліклініки в Деснянському районі столиці, де люди не могли потрапити до укриття. Внаслідок події загинули дві жінки та дитина.

Президент Володимир Зеленський, реагуючи на трагедію, наголошував, що "може бути нокаут" для відповідальних за інцидент.

Мер Києва Віталій Кличко попросив усунути від виконання обов'язків на час слідства голову Деснянського району.

При цьому було затримано чотирьох осіб - першого заступника Деснянської РДА, директора медустанови та його заступника, а також охоронця.