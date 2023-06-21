Китай поки що не підтримує Росію так, як міг би — речник ЄС

Пекін, швидше за все, не підтримує Москву у військовому плані так, як міг би. Про це заявив речник Європейського Союзу з питань зовнішньої та безпекової політики Пітер Стано, повідомляє Українське радіо.

На його думку, той факт, що Путін програє, свідчить, що насправді китайська підтримка — "не більше, ніж реверанси на червоній доріжці". Китай отримує лояльну та залежну Росію, якою можна маніпулювати, вважає Стано.

"Схоже на те, що Китай якимось чином тримає Путіна під контролем, не даючи йому підняти градус жорстокості чи скоїти ще більше жахіть, якщо в нього для цього є потенціал і можливості. Однак, це лише припущення.

Ми схиляємося до думки, що, так, Китай відіграє свою роль. І чим на довше затягуватиметься конфлікт, чим більше Путін показуватиме справжнє обличчя агресії з усіма цими звірствами тощо, тим більше Китай тиснутиме на нього" , — заявив Стано.

На його переконання, Китай має відіграти свою роль стосовно розв'язаної Росією повномасштабної війни проти України. Тому ЄС продовжує тиснути на китайців, щоб вони "виконували свої зобов’язання".