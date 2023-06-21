Світовий банк надає Україні $1,75 млрд підтримки

Світовий банк і донори надають Україні додаткові 1,75 мільярда доларів на екстрену допомогу та заходи з відновлення, повідомляє Укрінформ.

"Сьогодні Група Світового банку оголосила про надання додаткової фінансової підтримки Україні на суму 1,75 млрд доларів. Дане фінансування складається з гарантованої Сполученим Королівством позики Світового банку на суму 500 млн доларів, гранта на суму 1,25 млрд доларів від Сполучених Штатів та гранта на суму 15 млн доларів від уряду Фінляндії" , - йдеться у повідомленні Світового банку.

Зазначено, що пакет фінансової підтримки надається в рамках Проєкту Світового банку "Підтримка державних видатків для забезпечення стійкого державного управління в Україні» (PEACE)". Він допомагає Україні забезпечувати критично важливу спроможність уряду щодо надання послуг і виконання основних державних функцій на національному та регіональному рівнях.

Це додаткове фінансування для проєкту PEACE є продовженням низки наданих раніше коштів і буде спрямовано на подальшу підтримку в таких ключових сферах, як охорона здоров’я, освіта, виплата пенсій, програми соціальної допомоги та фінансування заробітної плати працівників, які надають основні державні послуги.

Кошти перекажуть уряду України після того, як Світовий банк отримає підтвердження про здійснення узгоджених витрат.

"Ця постійна міжнародна підтримка є важливою для того, щоб допомогти Україні задовольнити свої приголомшливі потреби у фінансуванні в 2023 році" , – сказала Анна Б’єрде, керуючий директор Світового банку з питань операційної діяльності.

З початком впровадження проєкту PEACE у червні 2022 року, уряд України отримав змогу надавати підтримку приблизно 13 млн громадян, включаючи 10 млн пенсіонерів, 500 тис. працівників сфери освіти, 145 тис. державних службовців, 56 тис. працівників служби з надзвичайних ситуацій та більш як 3 млн отримувачів соціальної допомоги та внутрішньо переміщених осіб.

Як повідомлялось, проєкт PEACE поєднує позики та гранти (сукупна сума яких на цей момент становить 19,745 млрд доларів), надані Світовим банком та іншими партнерами з розвитку.

Разом з оголошеним сьогодні фінансуванням Світовий банк нині мобілізував близько 35 млрд дол. екстреного фінансування на підтримку народу України, включаючи зобов’язання та обіцянки донорів, зокрема: США, Японії, Сполученого Королівства, Нідерландів, Іспанії, Норвегії, Німеччини, Канади, Швейцарії, Швеції, Данії, Австрії, Фінляндії, Ірландії, Литви, Латвії, Ісландії та Бельгії.