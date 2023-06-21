Вибух у Парижі: кількість постраждалих зросла щонайменше до 16

У результаті вибуху в будівлі на півночі Парижа кількість постраждалих зросла до щонайменше 16, рятувальники продовжують пошуки людей під завалами, повідомляє Європейська правда.

Префект поліції Парижа Лоран Нуньєс, що приїхав на місце події, повідомив, що не менш як 16 людей отримали поранення внаслідок інциденту, з них семеро перебувають у вкрай важкому стані.

Він також додав, що кількість постраждалих може зрости, оскільки пошуки людей під завалами тривають.

Пожежу, яка виникла після вибуху й спричинила густий стовп диму, вже локалізували. Швидке втручання пожежної бригади запобігло поширенню вогню на дві інші будівлі.

Прокуратура Парижа почала розпочала розслідування за фактом "ненавмисного нанесення тілесних ушкоджень", при цьому поки не підтверджує версію про витік газу, яку раніше озвучила місцева влада.

Нагадаємо, вибух стався в п’ятому окрузі Парижа, що в північній частині міста, вдень у середу. Спершу повідомлялось про чотирьох постраждалих.