Українці подали понад 20 тисяч заявок за програмою "єВідновлення"

З моменту старту програми "єВідновлення" українці вже подали 20 308 заявок на допомогу, держава розпочала перші виплати, повідомляє Економічна правда.

Про це йдеться в повідомленні "Дії".

Вісім сімей вже отримали виплати на загальну суму 847 тисяч гривень, ще 78 сім'ям схвалено заявки на 6,8 млн грн.

Як додали в Мінцифри, найбільше серед заявників, що отримають виплати, — мешканці Донецької та Київської областей. Зокрема, з Дружківської та Калинівської громад.

Інфографіка: "Дія"

У відомстві додали, щоб отримати виплати від держави, комісія має оглянути пошкоджене або зруйноване житло та дати оцінку. Зараз в Україні працює 482 такі комісії.