Іспанія відправить NASAMS для захисту саміту НАТО у Вільнюсі — ЗМІ

Іспанія перекине у Литву для захисту повітряного простору під час саміту НАТО у Вільнюсі зенітно-ракетний комплекс NASAMS з військової бази Ліелварде, що у сусідній Латвії, повідомляє Укрінформ.

Про це пише ABC.

Зазначається, що разом з батареєю NASAMS з Латвії до Литви також вирушать близько 85 іспанських військовослужбовців.

"Цей внесок в оборону Вільнюського саміту НАТО засвідчує нашу надійність, сумісність з іншими системами НАТО та відданість Атлантичному альянсу" , – зазначили журналістам джерела у військових колах Іспанії.

Як відомо, 11-12 липня у Вільнюсі відбудеться саміт НАТО.