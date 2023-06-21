Іспанія відправить NASAMS для захисту саміту НАТО у Вільнюсі — ЗМІ
Іспанія перекине у Литву для захисту повітряного простору під час саміту НАТО у Вільнюсі зенітно-ракетний комплекс NASAMS з військової бази Ліелварде, що у сусідній Латвії, повідомляє Укрінформ.
Про це пише ABC.
Зазначається, що разом з батареєю NASAMS з Латвії до Литви також вирушать близько 85 іспанських військовослужбовців.
"Цей внесок в оборону Вільнюського саміту НАТО засвідчує нашу надійність, сумісність з іншими системами НАТО та відданість Атлантичному альянсу", – зазначили журналістам джерела у військових колах Іспанії.
Як відомо, 11-12 липня у Вільнюсі відбудеться саміт НАТО.