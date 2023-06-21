В окупованому Севастополі пролунали два вибухи – ЗМІ

У Севастополі пролунали щонайменше два вибухи, повідомляє Крим Реалії.

Також про це пишуть місцеві-телеграм-канали. За їхніми даними, після вибуху в районі парку Перемоги у воду впав великий предмет – у результаті піднявся фонтан із бризок.

Редакція неспроможна оперативно перевірити ці дані.

Російська влада міста цю інформацію не коментувала.

Починаючи з серпня 2022 року у Криму та Севастополі майже щодня чути звуки вибухів. Російська влада пояснює це стріляниною по "українським безпілотникам" та "роботою ППО". Сергій Аксьонов називав безпілотники "основною загрозою" для Криму. У жовтні 2022 року на Кримському (Керченському) мості стався вибух. На острові діє підвищений (жовтий) рівень терористичної небезпеки. Аеропорт Сімферополя закрито.

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