На правобережжі Херсонщини вода відійшла від трьох тисяч осель — ОВА

На правобережжі Херсонщини вода відійшла від трьох тисяч осель. Про це заявив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, повідомляє Укрінформ.

"На правобережжі Херсонщини вода відійшла від понад 3100 осель. Там одразу розпочинають проводити відновлювальні роботи" , - повідомив він.

Як повідомляє голова ОВА, вибухотехніки обстежують території, фахівці лагодять пошкоджені комунікації, комунальники з рятувальниками прибирають сміття та відкачують воду з затоплених помешкань.

За словами Прокудіна, усі працюють на своїх місцях з ранку до пізнього вечора, аби Херсонщина щонайшвидше відновилася після російського теракту.