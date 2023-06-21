У Держдепі США відреагували на черговий ядерний шантаж РФ

Сполучені Штати продовжують стежити за розвитком подій навколо угоди РФ і Білорусі щодо переміщення засобів тактичної ядерної зброї та досі не бачать необхідності змінювати розстановку власних ядерних сил у відповідь, повідомляє Укрінформ.

Про це заявив заступник речника Держдепартаменту США Ведант Пател.

"Ми бачили повідомлення про угоду між Росією й Білоруссю і продовжимо активно стежити за ситуацією, за її розвитком і наслідками" , - запевнив представник Держдепу, коментуючи запитання щодо ядерної загрози з боку РФ, а також висловлювань президента Байдена з цього приводу.

Водночас Пател підкреслив: "Ми не бачили жодної причини, щоби змінювати позицію наших власних ядерних сил" .

Крім того, він нагадав позицію США, висловлену, в тому числі президентом Байденом, що риторика Кремля стосовно ядерної зброї є безрозсудною та безвідповідальною.

"Це також підкреслює лицемірство президента Путіна в цьому питанні", - зауважив представник Держдепартаменту США.

Раніше президент США Джо Байден зазначив, що вважає застосування Росією тактичної ядерної зброї реальною загрозою. Водночас він назвав "абсолютно безвідповідальною" домовленість російського й білоруського режимів розмістити ядерну зброю на території Білорусі.