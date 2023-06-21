Зеленський: На півдні тривають жорсткі бої, є рух уперед

Президент Володимир Зеленський повідомив, що на фронті тривають жорстокі бої, але є просування ЗСУ на півдні України, повідомляє Українська правда.

Про це Зеленський заявив під час вечірнього відеозвернення 21 червня.

"Фронт. Жорсткі бої. Південь – знищуємо ворога. Донеччина – знищуємо ворога. Куп’янський напрямок – хоч би що там планували російські терористи, − знищимо ворога. На Півдні є наш рух уперед. Дякую, воїни! На Сході – тримаємо оборону" , — розповів він.

Президент подякував за збитий 21 червня російський вертоліт, наголосивши, що кожне збиття ворожої авіації є важливим.