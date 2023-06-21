В Україні почали роботу нові посли Ісландії, Норвегії та Швейцарії

Президент Володимир Зеленський у середу прийняв вірчі грамоти послів Норвегії, Швейцарії та Ісландії, повідомляє Європейська правда.

Церемонія вручення вірчих грамот послів трьох європейських держав традиційно відбулась на території Національного заповідника "Софія Київська".

Новій послу Норвегії Хелене Санд Андресен Зеленський подякував за підтримку з боку Осло, зокрема в контексті військової допомоги.

Він також висловив сподівання на підтримку Норвегією конкретного прогресу на шляху євроатлантичної інтеграції України, надання гарантій безпеки на Вільнюському саміті НАТО, а також участь у "саміті миру".

Послу Швейцарії Феліксу Бауманну президент України зауважив, що його держава попри нейтральний статус "не залишається осторонь і підтримує нас у захисті нашої державності, свободи й демократії". Також він згадав про дискусії у швейцарському парламенті щодо можливого реекспорту зброї до України.

У розмові з новим послом Ісландії Ханнесом Хейміссоном Зеленський згадав успішне головування країни в Раді Європи, а також подякував за нещодавнє рішення закрити посольство у Москві.

Крім того, президент прийняв вірчі грамоти в послів Азербайджану та Пакистану.