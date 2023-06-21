Зеленський про нові санкції ЄС: РФ має бути у повній ізоляції

ЄС затвердив новий пакет санкцій проти Російської Федерації. Цей пакет додатково обмежить прибутки Росії, що вона їх досі отримувала у Європі, пише Каріна Левицька, РБК-Україна.

Про це заявив президент Володимир Зеленський у вечірньому відеозверненні.

"Нарешті затверджується новий пакет санкцій Євросоюзу проти Росії. Частина з його норм підготовлена за пропозиціями Міжнародної санкційної групи, що працює під головуванням Майкла Макфола та Андрія Єрмака" , - повідомив президент.

Він зауважив, що 11 пакет санкцій ЄС додатково обмежить прибутки Російської Федерації та перекриє частину шляхів обходу раніше запроваджених санкцій.

"Це зараз одне з пріоритетних завдань" , - наголосив глава держави.

Президент також повідомив, що всі українські партнери повністю поінформовані про те, наскільки критично перекрити всі шляхи обходу санкцій.