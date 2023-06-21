Міноборони почало укладати договори на постачання продуктів для ЗСУ за новою процедурою

Міноборони почало укладати договори на постачання продуктів харчування для ЗСУ за новою процедурою, повідомляє Укрінформ.

Про це йдеться в повідомленні міністерства оборони України.

"Міноборони за результатами проведених через систему Prozorro торгів 21 червня укладено перші три договори з компаніями-переможцями на постачання продуктів для ЗСУ відповідно до Каталогу продуктів харчування", - йдеться у повідомленні.

Визначено 19 переможців з 22. Ще по 16 переможцями здійснюється підготовка договорів для їх підписання, внесення депозитів на рахунок міністерства, як того вимагає тендерна документація.

Ще по трьох процедурах із загальних 22 були відхилені всі учасники у звʼязку із невідповідністю їхніх цінових пропозицій умовам оголошення. По них оголошено повторні торги – ця інформація висвітлена в системі Prozorro (по двох процедурах кінцевий термін подачі документів 22.06.2023, по третьому - до 27.06.2023).

Зазначимо, що у повторних процедурах закупівлі так само беруть участь всі бажаючі, а не лише діючі учасники. Тому Міноборони з метою розширення кола потенційних учасників та зниження ціни на аукціоні просить долучатись всіх, хто має бажання.

Також триває низка судових процесів, на яких розглядаються позови окремих учасників торгів. Зміст заяв різний, але здебільшого їх суть полягає у претензіях до роботи Колегіального органу Міноборони з питань оборонних закупівель.

При цьому з метою максимального громадського контролю за процесом закупівель Міноборони ввело до складу Колегіального органу з питань оборонних закупівель представника Громадської Антикорупційної ради при Міноборони.