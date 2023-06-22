ЗСУ успішно створюють умови для головного удару контрнаступу, - ISW

ЗСУ, ймовірно, успішно створюють умови для основного удару, незважаючи на повільніший, ніж очікувалося, темп українського контрнаступу.﻿ Про це, з посиланням на звіт Інституту вивчення війни (ISW), пише Константин Широкун, РБК-Україна.

Українська влада давно дала зрозуміти, що контрнаступ ЗСУ буде серією поступових і послідовних наступальних дій, а зовсім недавно висловили спостереження, що поточні операції не є основним напрямом планування контрнаступу України.

Заступник міністра оборони України Ганна Маляр наголосила, що недоцільно вимірювати успіх військових дій "тільки кілометрами чи кількістю звільнених населених пунктів".

Експерти ISW зазначають, що нинішні дії українських військ можуть мати різні цілі. ЗСУ можуть провести кілька наступальних операцій на всьому театрі воєнних дій, щоб поступово виснажити окупантів та створити умови для майбутнього головного удару. Аналітики наголошують, що втрати неминучі з обох боків, але ретельне оперативне планування українського командування, ймовірно, спрямоване на те, щоб пом'якшити та збалансувати ці умови контрнаступу.

Ключові висновки ISW:

ЗСУ 21 червня вели контрнаступальні операції як мінімум на трьох ділянках фронту.

Президент України Володимир Зеленський визнав, що поступ українських військ повільніший, ніж очікувалося, ймовірно, через ефективну оборону Росії.

"Укроборонпром" оголосив, що Україна побудувала та успішно випробувала безпілотник з радіусом дії 1000 км, що свідчить про намір та здатність України атакувати російську військову інфраструктуру.

Українські війська продовжили контрнаступальні дії у районі Кремінної.

Російські та українські сили продовжували обмежені наземні атаки в районі Бахмута та на лінії Авдіївка-Донецьк.

Російське військове командування формує новий Азовський військово-морський округ у складі Чорноморського флоту Росії.

Державна Дума Росії ухвалила у третьому читанні закон, що підвищує вікові обмеження для російських контрактників та офіцерів.

Контрнаступ ЗСУ

Українські сили оборони із середини червня продовжують активну фазу контрнаступу. За цей час вдалося звільнити 8 населених пунктів у Донецькій та Запорізькій області та прорвати першу лінію оборони окупантів у кількох місцях.

Повідомляється, що бої також ведуться і в Луганській області – ЗСУ просуваються на напрямі Білогорівка – Шипилівка та закріплюються на нових рубежах.

При цьому особливо важкі бої тривають зараз на Лиманському напрямку і в районі Мар'їнки, де окупанти влаштовують "шалені штурми", намагаючись захопити місто.