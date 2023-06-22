Окупанти заявили про обстріл Чонгарського моста

Окупанти заявляють про обстріл моста на адміністративному кордоні між Херсонською областю та Кримом поблизу Чонгара, повідомляє Українська правда.

Керівник окупаційної адміністрації Криму Сергій Аксьонов повідомив, що "вночі було завдано удару по Чонгарському моста".

Колаборант і гауляйтер окупованої Херсонщини Володимир Сальдо заявив, що, "за попередньою оцінкою, використовувалися англійські ракети Storm Shadow". Крім того, Сальдо розмістив фото Чонгарського моста.

Російське видання Baza зазначило, що кілька мостів на кордоні Криму та Херсонської області (зокрема Чонгарський міст) пошкоджено нібито внаслідок обстрілу з боку України.

Варто зазначити, що відстань від Чонгарського мосту до контрольованої Україною території становить 126 км.