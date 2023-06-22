У багатоповерхівці Києва стався вибух, зруйновано квартири

У Києві стався вибух і виникла пожежа, ймовірно, через витік газу в 16-поверховому житловому будинку. Про це повідомив начальник КДВА Сергій Попко.

"Попередньо через витік газу стався вибух у багатоповерховому житловому будинку на двох поверхах, спалах на площі 150 м кв.

Пожежу ліквідовано. Проводиться пошук людей" , - повідомив Попко.

Рятувальники повідомили , що о 3:45 у Дніпровському районі на вул. Малятко стався вибух у житловому будинку, попередньо газу, на 7 поверсі з подальшим руйнуванням конструкцій.

За оперативною інформацією, зруйновано 5 квартир на 6, 7 та 8 поверхах.

Вдалося врятувати 2 людей.

Триває гасіння пожежі на 7 та 8 поверхах за допомогою пожежної та спеціальної висотної техніки, а також пошук постраждалих.

Кличко повідомив, що "на даний момент дві людини госпіталізовані".

Пізніше Кличко повідомив , що надзвичайники врятували 18 людей. За його словами, з усіх неушкоджених жител людей евакуювали.

За даними КГВА, за попередньою інформацією, внаслідок вибуху газу в 16-поверхівці зруйновано 4 та пошкоджено 6 квартир.