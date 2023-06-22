Мінус 650 окупантів, вертоліт та 7 танків – втрати Росії за добу
За даними Генерального штабу ЗСУ, лише минулої доби захисники України знищили близько 650 російських загарбників, 21 артилерійську систему, 12 ББМ, 7 танків і 1 вертоліт.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 до 22.06.23 орієнтовно склали:
- особового складу – близько 222 650 (+650) осіб ліквідовано,
- танків − 4 013 (+7) од.,
- бойових броньованих машин – 7 783 (+12) од.,
- артилерійських систем − 3 941 (+21) од.,
- РСЗВ − 617 (+2) од.,
- засобів ППО − 376 (+1) од.,
- літаків − 314 (+0) од.,
- вертольотів − 307 (+1) од.,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 3 438 (+10) од.,
- крилатих ракет − 1 214 (+0) од.,
- кораблів/катерів − 18 (+0) од.,
- автомобільної техніки та автоцистерн − 6 678 (+11) од.,
- спеціальної техніки – 539 (+0) од.
Дані уточнюються