Британська розвідка: влада РФ спробувала приховати свої злочини
Кремль проводить нову інформаційну операцію, щоб виправдати депортацію українських дітей під час війни. Про це йдеться у зведенні Міністерства оборони Великої Британії, повідомляє Ділова столиця.
Як зазначається, 20 червня російська Держдума проголосувала за створення парламентського комітету з розслідування ймовірних злочинів, нібито скоєних українським урядом щодо неповнолітніх на Донбасі з 2014 року.
Аналітики британської розвідки вважають, що Держдума майже напевно реагує на міжнародне засудження депортації Росією дітей з окупованої частини України після повномасштабного вторгнення.
Вони також припускають, що цей крок "сприяє інформаційним операціям Росії, перетворюючи законодавство на зброю у спробі заплутати наратив навколо власних кричущих дій".
"Повідомлення про права дітей, ймовірно, є важливою комунікаційною темою для Кремля, оскільки передбачувана депортація дітей стала основою ордера Міжнародного кримінального суду на арешт президента Путіна, виданого в березні 2023 року", — зазначають у Міноборони.