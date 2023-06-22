Британська розвідка: влада РФ спробувала приховати свої злочини

Кремль проводить нову інформаційну операцію, щоб виправдати депортацію українських дітей під час війни﻿. Про це йдеться у зведенні Міністерства оборони Великої Британії, повідомляє Ділова столиця.

Як зазначається, 20 червня російська Держдума проголосувала за створення парламентського комітету з розслідування ймовірних злочинів, нібито скоєних українським урядом щодо неповнолітніх на Донбасі з 2014 року.

Аналітики британської розвідки вважають, що Держдума майже напевно реагує на міжнародне засудження депортації Росією дітей з окупованої частини України після повномасштабного вторгнення.

Вони також припускають, що цей крок "сприяє інформаційним операціям Росії, перетворюючи законодавство на зброю у спробі заплутати наратив навколо власних кричущих дій".