ЗСУ мають успіх на двох напрямках - Генштаб

Сили оборони мали частковий успіх і закріплюються на двох напрямках: Рівнопіль – Старомайорське Донецької області та Білогорівка – Діброва Луганської та Донецької областей. Про це повідомив Генштаб ЗСУ.

"На напрямку Рівнопіль - Старомайорське, мали частковий успіх, закріплюються на досягнутих рубежах, завдають вогневого ураження артилерією за виявленими цілями противника, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби. Ворог застосовує резерви, намагається відновити втрачене становище. При цьому зазнає великих втрат.

На Лиманському напрямі Сили оборони України вели наступальні дії у напрямку Білогорівка – Діброва, мали частковий успіх, закріплюються на досягнутих рубежах” , – йдеться у повідомленні.

Генштаб повідомляє, що Сили оборони продовжують вести наступальну операцію на Мелітопольському, Бердянському та Лиманському напрямках.