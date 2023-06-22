Продажі автомобілів у Євросоюзі з початку року збільшилися на 18%

Продажі автомобілів у ЄС у травні зросли на 18,5%, порівняно з тим самим місяцем минулого року. З початку року зростання становило 18%.﻿ Про це свідчать дані Європейської асоціації виробників автомобілів (ACEA), повідомляє Новое время.

Кількість нових легкових машин, зареєстрованих у країнах ЄС (без урахування Мальти, статистика щодо якої відсутня), минулого місяця зросла до 938,95 тис. порівняно з 792,25 тис. роком раніше.

Усі найбільші ринки ЄС зафіксували впевнене зростання продажів: в Італії воно становило 15,2%, у Франції - 14,8%, у Німеччині - 19,2%, в Іспанії - 8,3%.

Кількість нових автомобілів у Європі (країни ЄС плюс Ісландія, Норвегія, Швейцарія та Велика Британія) у травні підвищилася на 18,2% - до 1 млн 121,644 тис.

Продажі групи Volkswagen (включно зі Skoda, Audi, Seat, Porsche та ін.) у Євросоюзі зросли на 19,5%, Mercedes-Benz — на 6,6%, Bayerische Motoren Werke AG — на 34,3%, Renault — на 35,9%.

Тим часом Stellantis (об'єднані Fiat Chrysler і PSA Group) скоротила реалізацію машин на 0,2%, південнокорейська Hyundai — на 0,1%, американська Ford Motor — на 4,2%.

Продажі японської Toyota зросли на 5,2%, тоді як Nissan — знизилися на 7,5%.

Tesla минулого місяця продала на європейських ринках 21,927 тис. електромобілів порівняно з 957 машин за той самий місяць роком раніше.

Загалом реалізація електромобілів у регіоні в травні зросла в 1,7 раза — до 129,847 тис. Частка електромобілів на європейському ринку збільшилася до 13,8% порівняно з 9,8% роком раніше.

Продажі автомобілів у Євросоюзі в січні-травні збільшилися на 18% порівняно з аналогічним періодом 2022 року (до 4,394 млн), у Європі загалом — на 17,4% (до 5,324 млн).