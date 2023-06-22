Fitch підвищив прогноз зростання світової економіки

Міжнародне рейтингове агентство Fitch підвищило прогноз зростання світової економіки у 2023 році до 2,4%. У березні агентство прогнозувало зростання ВВП до 2%.﻿ Про це повідомляється у звіті Global Economic Outlook (GEO), повідомляє Новое время.

Найбільші зміни торкнулися ринків, що розвиваються, адже інформація, що надходить звідти, виявилася значно кращою за очікування.

Підвищився прогноз щодо темпів зростання на ринках, що розвиваються, з 2,0% до 2,9%. Зокрема в Бразилії, Індії, Мексиці та РФ спостерігаються суттєві поліпшення.

Прогноз зростання китайської економіки підвищено до 5,6% із 5,2% після швидшого, ніж очікувалося, відновлення економіки в першому кварталі.

Зріс прогноз зростання і для США — з 1,0% до 1,2%.

Зростання світового ВВП має прискоритися у 2025-му завдяки помʼякшенню грошово-кредитної політики у 2024 році.

Раніше Fitch Ratings підтвердило довгостроковий рейтинг дефолту емітента України в іноземній валюті на рівні СС (висока ймовірність дефолту).