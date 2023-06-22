Шойгу пообіцяв Путіну зробити "резервну армію"
Міністр оборони Росії Сергій Шойгу, доповідаючи президенту РФ Володимиру Путіну, заявив, що до кінця червня буде сформовано резервну армію, яка отримає тисячі одиниць техніки, повідомляє Українська правда.
"Формуємо резерви у складі армійського корпусу, армії плюс до цього п'ять полків 20-ї армії танкової. Там йде все планово. Фактично до кінця червня ми завершимо формування резервної армії і там найближчим часом завершимо формування армійського корпусу" , - заявив Шойгу.
Також Шойгу розповів, що ця "резервна армія" отримає понад 3700 одиниць техніки.