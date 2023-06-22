Зеленський: Росія готує теракт на ЗАЕС

Президент Володимир Зеленський під час екстреного відеозвернення 22 червня повідомив, що Росія, ймовірно, готується вчинити теракт на Запорізькій атомній станції, який може призвести до викиду радіації.

"Щойно була доповідь нашої розвідки та Служби безпеки України. Розвідка отримала інформацію про те, що Росія розглядає сценарій терористичного акту на Запорізькій атомній станції – терористичного акту з викидом радіації. Вони всі підготували для цього" , - заявив президент.

Президент нагадав, що радіація не знає державних кордонів і те, "по кому вона вдарить, визначається лише напрямом вітру".

Зеленський додав, що Україна передає всю наявну інформацію та всі докази партнерам у Європі, Америці, Китаї, Бразилії, Індії, арабському світі, Африці.

"Ніяких терактів на атомних станціях ніколи, ніде не має бути. Цього разу не має бути, як із Каховкою: світ попереджений, отже, світ може і має діяти" , - підсумував президент.

20 червня керівник Головного управління розвідки Кирило Буданов припустив, що є загроза підриву чи аварії на Запорізькій атомній електростанції, оскільки окупанти додатково замінували охолоджувач.