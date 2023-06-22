З-під завалів у Києві дістали третю загиблу

Кількість жертв вибуху у Дніпровському районі Києва зросла до трьох – рятувальники дістали з-під завалів тіло жінки. Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко.

"З-під завалів будинку в Дніпровському районі рятувальники дістали ще одне тіло – жінки, яка загинула" , - заявив мер столиці.

Кличко додав, що пошуково-рятувальна операція продовжується.

Раніше стало відомо, що в Києві стався вибух і виникла пожежа, ймовірно, через витік газу в 16-поверховому житловому будинку. Повідомлялося, що під завалами знайшли тіло загиблого. Пізніше стало відомо про другого загиблого.