Молдова відреагувала на погрози Сальдо ударити по мосту на Дунаю

Міністерство закордонних справ Молдови засудило нещодавні заяви Володимира Сальдо, ставленика Російської Федерації в окупованій частині Херсонської області, в яких пролунали прямі погрози на адресу Молдови, повідомляє Європейська правда.

МЗС повідомило, що посол Росії в Республіці Молдова буде терміново викликаний для надання відповідних пояснень.

"Такі заяви є абсолютно неприйнятними. Ми не потерпимо подібних висловлювань, спрямованих проти Республіки Молдова. Міністерство закордонних справ та європейської інтеграції в екстреному порядку викличе главу дипломатичної місії Російської Федерації в Республіці Молдова з вимогою надати відповідні пояснення" , – йдеться в заяві відомства.

Російський ставленик в Херсонській області пред'явив Києву, що удар по мосту здійснили в пам'ятний день для РФ й пригрозив завдати ударів по мостах в Одеській області й на території Молдови.