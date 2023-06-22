У Кремлі відреагували на слова Зеленського про загрозу теракту на ЗАЕС

Спікер російського президента Дмитро Пєсков відреагував на слова українського президента щодо підготовки окупантами вибуху на ЗАЕС. У Кремлі, як завжди, назвали все "брехнею", повідомляє Українська правда.

"Це чергова брехня. Ви знаєте, щойно були контакти з МАГАТЕ там, на місці. Дуже висока оцінка з боку МАГАТЕ. Вони всі бачили - все, що хотіли бачити" , - заявив речник.

За словами Пєскова, у Росії заплановані контакти глави МАГАТЕ Рафаеля Гроссі та гендиректора "Росатому" Олексія Ліхачова: "Наш діалог з міжнародним агентством триває".

22 червня президент Володимир Зеленський повідомив, що Росія, ймовірно, готується вчинити теракт на Запорізькій атомній станції, який може призвести до викиду радіації.