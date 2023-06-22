Євросоюз виділив Україні 1,5 млрд євро макрофінансової допомоги

Європейський союз перерахував Україну ще один пакет макрофінансової допомоги у розмірі 1,5 млрд євро﻿. Про це йдеться у повідомленні президентки Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн у Twitter, повідомляє Ділова столиця.

"Сьогодні ми виплачуємо ще 1,5 мільярда євро для України макрофінансової допомоги. Ми допомагаємо зберегти послуги та інфраструктуру України на плаву в її сміливій боротьбі за свободу" , — зазначила вона.

Урсула фон дер Ляєн додала, що ЄС продовжить підтримувати Україну фінансово щонайменше до 2027 року.

Today we disburse another €1.5 bn for Ukraine in macro-financial assistance. We help keep Ukraine’s services and infrastructure afloat in its brave fight for freedom. More will come. We just proposed steady financial support until 2027. We are in it for the long haul. pic.twitter.com/FR8r1zYoAb — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) June 22, 2023

Усього з початку повномасштабної війни ЄС надав Україні понад 12 млрд євро макрофінансової допомоги. Ці кошти спрямовані на підтримку бюджету України, зокрема на виплати зарплат, пенсій, ремонт критичної інфраструктури.