Євросоюз виділив Україні 1,5 млрд євро макрофінансової допомоги

Євросоюз виділив Україні 1,5 млрд євро макрофінансової допомоги
Фото: Рixabay

Європейський союз перерахував Україну ще один пакет макрофінансової допомоги у розмірі 1,5 млрд євро﻿. Про це йдеться у повідомленні президентки Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн у Twitter, повідомляє Ділова столиця.

"Сьогодні ми виплачуємо ще 1,5 мільярда євро для України макрофінансової допомоги. Ми допомагаємо зберегти послуги та інфраструктуру України на плаву в її сміливій боротьбі за свободу", — зазначила вона.

Урсула фон дер Ляєн додала, що ЄС продовжить підтримувати Україну фінансово щонайменше до 2027 року.

Усього з початку повномасштабної війни ЄС надав Україні понад 12 млрд євро макрофінансової допомоги. Ці кошти спрямовані на підтримку бюджету України, зокрема на виплати зарплат, пенсій, ремонт критичної інфраструктури.

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