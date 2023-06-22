Євросоюз виділив Україні 1,5 млрд євро макрофінансової допомоги
Європейський союз перерахував Україну ще один пакет макрофінансової допомоги у розмірі 1,5 млрд євро. Про це йдеться у повідомленні президентки Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн у Twitter, повідомляє Ділова столиця.
"Сьогодні ми виплачуємо ще 1,5 мільярда євро для України макрофінансової допомоги. Ми допомагаємо зберегти послуги та інфраструктуру України на плаву в її сміливій боротьбі за свободу", — зазначила вона.
Урсула фон дер Ляєн додала, що ЄС продовжить підтримувати Україну фінансово щонайменше до 2027 року.
Усього з початку повномасштабної війни ЄС надав Україні понад 12 млрд євро макрофінансової допомоги. Ці кошти спрямовані на підтримку бюджету України, зокрема на виплати зарплат, пенсій, ремонт критичної інфраструктури.