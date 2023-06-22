Парламент Молдови ліквідував проросійську фракцію "Шор"

Парламент Молдови проголосував за ліквідацію партії "Шор" після того, як Конституційний суд визнав її неконституційною, але депутати партії залишаються у парламенті як незалежні. Про це, з посиланням на Newsmaker, повідомляє Європейська правда.

На засіданні 22 червня парламент вжив заходів щодо виконання рішення Конституційного суду Молдови про визнання партії "Шор" неконституційною та проголосував за її ліквідацію.

Депутати із фракції "Шор" зберігають свої мандати, але продовжать роботу в парламенті як "незалежні". При цьому їм заборонено вступати до інших фракцій, а списки запасних кандидатів партії анулювали.

Крім того, депутатів "Шор" виключили зі складу Постійного бюро, делегацій у міжнародних організаціях та групах дружби з парламентами інших країн.

Нагадаємо, 19 червня Конституційний суд Молдови оголосив рішення на запит уряду про конституційність діяльності партії "Шор". Її визнали неконституційною на підставі доведених фактів незаконного фінансування партії, підкупу виборців та учасників протестів. Лідер політсили Ілан Шор, який з 2019 року перебуває за кордоном, назвав рішення "свавіллям" і заявив, що звертатиметься до ЄСПЛ.