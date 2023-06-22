ЄБРР роздасть фінансову допомогу Укргідроенерго, Укренерго і Нафтогазу

Європейський банк реконструкції та розвитку планує надати фінансову підтримку енергетичній безпеці України на загальну суму 600 млн євро у вигляді позик і міжнародної допомоги, повідомляє Новое время.

Відповідні меморандуми підписано з Кабінетом міністрів, компаніями Укргідроенерго, Укренерго і Нафтогаз України в рамках конференції з відновлення України, яка проходить у Лондоні, повідомляє Інтерфакс-Україна.

Укргідроенерго буде надано 50 млн євро на фінансування ліквідності для підтримання стійкості компанії, а ще 150 млн євро підуть на відновлення розташованих поруч із Запорізькою АЕС гідроспоруд, які постраждали внаслідок підриву російськими окупантами дамби Каховської ГЕС.

Укренерго буде надано фінансування на 200 млн євро, яке піде на забезпечення ліквідності, пов’язаної з ринковими реформами.

"Цей проєкт буде спрямований на підтримку ліквідності Укренерго та ринку електроенергії, стабілізацію фінансової ситуації в енергетиці. Це не перші інвестиції в стабільність українського енергосектору з боку наших партнерів. За час повномасштабного вторгнення компанія залучила в ЄБРР фінансову підтримку у вигляді кредитів і грантів на суму понад 500 млн євро. Це дало змогу енергетикам акумулювати ресурси та пройти найважчу зиму в історії нашої країни" , — прокоментував рішення ЄБРР голова компанії Володимир Кудрицький.

Нафтогаз також отримає фінансування на 200 млн євро.

"Домовилися об'єднати зусилля для: створення стратегічних запасів газу, важливих для енергетичної безпеки та сталого проходження наступного опалювального сезону; реалізації проєктів із декарбонізації та скорочення викидів метану; залучення донорської підтримки для впровадження відповідних заходів і програм" , — уточнив глава Нафтогазу Олексій Чернишов.

Напередодні Кабінет міністрів України розпорядженням № 540-р від 19 червня 2023 року схвалив проєкти меморандумів про взаєморозуміння ЄБРР із НАК Нафтогаз України, НЕК Укренерго та Укргідроенерго.