БЕБ арештувало активи чотирьох компаній, що вивозили корисні копалини до РФ

Бюро економічної безпеки арештувало корпоративні права чотирьох підприємств — надрокористувачів, власниками яких є підсанкційні особи та громадянин РФ, повідомляє Новое время.

Загальна вартість арештованих активів становить понад 13 млн грн.

Аналізуючи рух коштів банківськими рахунками компаніями, кінцевим власником яких є громадянин країни-агресора, співробітники БЕБ встановили, що впродовж 2020−2021 років, було виведено на користь бенефіціара понад 224 млн грн.

Згадані підприємства мали спеціальні дозволи на користування надрами та видобували пісок і граніт на території Житомирської та Київської областей. Також вони торгували будівельними матеріалами по всій Україні.

Видобуті копалини за заниженою вартістю продавалися на підконтрольні підприємства, які надалі перепродавали їх за ринковими цінами. Ця схема дозволяла ухилятися від сплати податків.

Внаслідок таких дій суму рентної плати за користування надрами було занижено на понад 23 млн грн. Також детективи БЕБ встановили, що підприємства-надрокористувачі експортували видобуті корисні копалини до РФ загальною вартістю 62 млн грн.

Окрім того, в ході досудового розслідування також встановлено, що вони здійснили ряд порушень податкового законодавства, а саме занизили рентну плату за користування надрами для видобування корисних копалин у період з 2018 по 2022 на понад 8,7 млн грн та податку на прибуток на суму 7 млн грн.